"Si è capito subito che i nerazzurri non erano nella loro serata migliore. Ha fatto troppo poco per impensierire la Fiorentina. Da questa partita credo che Inzaghi debba cogliere segnali inquietanti, perché l'Inter l'ha persa senza giocare. Semplicemente, non c'era ed è andata completamente in corto circuito".