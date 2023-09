Pedullà: “Thuram si è preso l’Inter con personalità. E c’è una forte sensazione”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così dell'impatto di Marcus Thuram all'Inter: "Il figlio d’arte si è preso l’Inter con la personalità che nessuno gli discute e con le giocate che ha subito messo in evidenza. Gli piace stare dentro la scena, se l’è presa. Gli piace avere al suo fianco Lautaro, come se giocasse in coppia da quattro o cinque anni.