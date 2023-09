Leonardo: “L’Inter? Incontrai Moratti all’una di notte. Dopo ricevute minacce”

Intervistato da globoesperte, il brasiliano è tornato nuovamente su quell'episodio: "Lasciai il Milan nel 2010 e mi fermai, e non perchè avessi qualche altra proposta. È stata una di quelle pause di carriera. Ho avuto un rapporto molto forte con Massimo Moratti, presidente dell'Inter. I rapporti familiari, i figli, i brasiliani che giocavano nell'Inter hanno finito per avvicinare anche me. Moratti mi chiamò a dicembre, a Natale. "Che fai, vieni?!". Ci aveva provato con me diverse volte prima e io dicevo sempre "No, non posso". Ci siamo incontrati all'una di notte a casa sua. E in quella conversazione non c'è stato modo di rifiutare. Ho sempre agito d'istinto e lì, per ragione o emozione, mi sono lasciato coinvolgere nel suo progetto".