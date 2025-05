"Aveva sparato poche settimane fa del veleno assurdo e senza senso verso Di Lorenzo, non a caso elogiato da Conte. Eppure il direttore del Corriere dello Sport l'aveva offeso definendolo non capitano. Ieri siamo andati oltre, il problema non è chi dice certe cose ma chi gliele fa dire. Se dici che è un rigore strano, regalato da Nicolussi Caviglia, con illazioni, sono cose che non si possono fare. E non si può ritrattare 3 minuti dopo. Non sono sorpreso né meravigliato, andate a vedere in archivio e trovate offese, ogni tre frasi quattro parolacce, non c'è minimo rispetto, il problema è che glielo consentono ancora. Vi dico quello che penso ma non mi meraviglio di nulla. Nicolussi Caviglia è del Venezia, l'obbligo è già scattato tempo fa. Questa è diffamazione vera, queste cose non si possono ripetere. Se dici 5 parole senza aggiungere una parolaccia, possiamo dialogare forse"