Il pensiero del giornalista di fede milanista a proposito di quella che può essere la differenza tra i nerazzurri e le altre

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 21:16)

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Carlo Pellegatti, giornalista di fede milanista, è stato ospite sulle frequenze di Radio Tutto Napoli per parlare tra le altre cose di quella che potrebbe essere la prossima lotta scudetto. Queste le sue considerazioni: “Abbiamo tempo a settembre per parlarne perché non sappiamo che Milan sarà, che Napoli sarà, che Inter sarà, che Juventus sarà, dove saranno, come saranno, quali allenatori avranno.

Sinceramente parlare della prossima stagione è un po' azzardato perché ci sono dei buchi e dei vuoti a livello di management, allenatori e giocatori che potrebbero rivoluzionare tutto. L'Inter intelligentemente ritoccherà qualcosa, Marotta è lì, Ausilio è lì. Il fondo non è un problema, il problema sono gli uomini che occupano gli spazi voluti dai fondi".

Perché il Milan non è riuscito a ripercorrere il modello Napoli di Conte?

“Il Milan era ai primi di gennaio a un punto dall'Inter in piena lotta. Massimiliano Allegri chiedeva un difensore e un attaccante perché sapeva i problemi che aveva l'attacco. Con Nkunku che non è il centravanti, con Leao che era il più bersagliato, Jimenez che doveva rientrare, Pulisic che era il migliore fino a gennaio, la società gli ha detto: ‘Guarda, non c'è un euro’. Poi gli prendono Moffi, però era infortunato.

Il Milan ha perso il campionato lì. Non l'avrebbe vinto lo stesso? Può darsi. Però la realtà dice che il Milan era a un punto e poi l'attacco vede un gol solo di Fullkrug, un gol di Nkunku, un gol di Leao, e nel momento decisivo non segnano mai. Anche col Napoli ha fatto una buona partita, poteva finire 0-0, ma il Napoli ha avuto qualche occasione e il Milan non è stato quasi mai pericoloso. Quindi avete visto quali sono i problemi. D'accordo il discorso delle coppe, ma la società non ha aiutato Allegri e questo è il risultato.”