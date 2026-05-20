Galliani: “Calciopoli? I terzi diventarono primi. L’unico caso nel mondo…”

Si è lasciato scappare anche una considerazione su Calciopoli, col sorriso sulle labbra, Adriano Galliani, intervenuto oggi al 'Global Launch of the 100's'' dell'European Golden Boy di Solomeo, come riporta TMW. "Capello aveva vinto anche due scudetti sul campo con la Juventus... L'unico caso del Mondo con il terzo che diventa primo, in cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi", ha detto l'ex amministratore delegato del Milan, che anche fu penalizzata dalla giustizia sportiva.

Galliani si è poi soffermato sullo stato di salute del calcio italiano: "Quelle che hanno vinto la Champions negli ultimi anni hanno tutte il doppio dei fatturati delle big italiane. Il Real Madrid fattura un miliardo e 200 milioni... Le italiane che fanno meglio fanno 400-450 milioni con le plusvalenze. Perché prima vincevamo e ora non più? Perché avevamo i migliori giocatori. L'ultimo a vincere il Pallone d'Oro giocando in Italia è Kaka nel 2007... I diritti all'estero poi fai fatica a venderli per diversi motivi. L'Inghilterra non fa fatica perché parla inglese. La Liga viene venduta nei paesi di lingua spagnola... La lingua italiana la parlano nel canton Ticino e basta".