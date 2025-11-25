FC Inter 1908
Condò: “Atletico avversario ideale per l’Inter. E secondo me Chivu farà 16 punti entro…”

"Le prossime ancora saranno contro l'Arsenal e la trasferta a Dortmund, non sono impossibili neanche queste due", dice Condò
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così dell'Inter in vista della sfida contro l'Atletico Madrid:

"Avevamo chiesto alla squadra di Chivu di fare 12 punti nelle prime 4 e 12 punti sono arrivati. Dall'esperienza dell'anno scorso sappiamo che a 16 punti ci sono grandi probabilità di finire tra le prime 8. Ne mancano 4, vedendo anche la situazione del Liverpool che è nei guai, penso che i 4 punti per l'Inter possano arrivare già nelle prossime due partite, un pareggio con l'Atletico e una vittoria sul Liverpool.

Le prossime ancora saranno contro l'Arsenal e la trasferta a Dortmund, non sono impossibili neanche queste due. L'Atletico però è l'unica squadra che, negli ultimi tre anni, è riuscito ad eliminare l'Inter, ai rigori dopo un match pari. Se l'Inter ha bisogno di un avversario per dimostrare che non è vero che perde sempre contro le grandi, l'Atletico è l'avversario ideale, l'Inter può fare risultato anche se l'Atletico è tosto"

