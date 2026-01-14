FC Inter 1908
Pellegatti totalmente a sorpresa: “Dall’Inter prenderei questo giocatore, sono suo ammiratore”

Non è Lautaro, Barella, Thuram o Bastoni: ecco il giocatore a sorpresa che Carlo Pellegatti sceglierebbe dall'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube con Sandro Sabatini, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Cerco di essere obiettivo: se io fossi tifoso nerazzurro, sarei esaltato perché nella gara contro il Napoli andavano ad entrambe a 20 all'ora.

Sarei preoccupato solo di una cosa: i problemi l'anno scorso i problemi si sono acuiti nell'ultimo mese quando, pur arrivando in finale di Champions League, che è molto difficile, sono arrivati con la lingua fuori. A volte bisogna scegliere: quando giochi tutte le settimane, c'è il rischio che esplodi. Dimarco è strepitoso ma è arrivato tanto stanco: il problema è capire come arrivano a fine stagione visto che sono in gara in tutto. Io sarei preoccupato per quello.

Chi sceglierei dell'Inter? Pio Esposito, a me piace tanto. Peppe Di Stefano mi dice anche che è un bravo ragazzo e serio: io sono un suo ammiratore. Meglio Dimarco o Bartesaghi? Ovviamente Dimarco adesso è ad un altro livello, come età, esperienza e qualità. Bartesaghi è un apprendista".

 

