Ma perché Diouf non gioca mai? “C’è un motivo chiaro. Tra lui e Sucic…”

"Dopo il successo sui cechi, Chivu si è soffermato sui cambi fatti e su quelli mancati proprio a centrocampo, spiegando che l’ingresso dalla panchina di Barella per Zielinski era stato dettato dalle condizioni non ottimali di Frattesi: «Davide non stava bene, era il mio cambio al posto di Zielinski, ma mi ha detto lui stesso che aveva problemi di stomaco già da Cagliari». Tre nomi per un posto, quindi, ma con Diouf ancora una volta escluso dalla short list del tecnico.