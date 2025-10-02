Andy Diouf è il grande mistero di questo inizio di stagione. Il centrocampista acquistato dal Lens in mezza giornata per 25 milioni di euro è praticamente un fantasma a Milano. Dopo il breve assaggio durante Inter-Torino, zero minuti. Come mai?
Ma perché Diouf non gioca mai? “C’è un motivo chiaro. Tra lui e Sucic…”
La Gazzetta dello Sport lo spiega così:
"Dopo il successo sui cechi, Chivu si è soffermato sui cambi fatti e su quelli mancati proprio a centrocampo, spiegando che l’ingresso dalla panchina di Barella per Zielinski era stato dettato dalle condizioni non ottimali di Frattesi: «Davide non stava bene, era il mio cambio al posto di Zielinski, ma mi ha detto lui stesso che aveva problemi di stomaco già da Cagliari». Tre nomi per un posto, quindi, ma con Diouf ancora una volta escluso dalla short list del tecnico.
E allora, per capire i motivi di questa posizione in fondo alle gerarchie, può essere utile pesare tempi e modi di inserimento del francese in un reparto rodato da anni di esperienza.
A differenza di Sucic che ha cominciato a lavorare con i nuovi compagni già a giugno, durante il Mondiale per club americano, Diouf è stato l’ultimo centrocampista ad essersi aggregato alla truppa e in questi primi tempi sta probabilmente pagando il ritardo"
