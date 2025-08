"Come mai i milanesi sono così interessati a Lookman? Prima di tutto bisogna dire che l’attaccante è reduce da un triennio estremamente positivo trascorso con i bergamaschi, durante il quale ha messo a segno, solo a livello di Serie A, qualcosa come 39 gol, fornendo anche 18 assist", sottolinea il Corriere della Sera .

"Già solo riuscire a traslare questi numeri (anche solo parzialmente) all’Inter sarebbe di grande beneficio per un attacco interista che ha potuto far leva nell’ultima stagione soltanto su Lautaro Martínez (22 reti tutte le competizioni comprese) e Marcus Thuram (18). Certo, bisognerà eventualmente capire come Lookman gestirà il passaggio dal sistema di Gian Piero Gasperini a quello di Cristian Chivu. Sul come giocherà il giovane allenatore romeno ci sono ancora dei dubbi derivanti dal fatto che, ad alto livello, Chivu è stato visto all’opera soltanto per pochi mesi a Parma".