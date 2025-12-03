"Quello che non ho visto arrivare" è il libro di Giorgio Perinetti realizzato insieme a Michele Pennetti per ricordare sua figlia Emanuela, morta a causa dell'anoressia il 29 novembre 2023. L'opera dell'ex dirigente di - tra le altre - Roma, Napoli, Palermo, Siena, Bari e Avellino e oggi direttore generale dell'Athletic Palermo punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei disturbi alimentari, con l'idea che possa anche essere d'aiuto a chi è ancora in tempo per farcela e rialzarsi. Perché dall'anoressia si può anche guarire.

Tra i vari temi toccati ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex dg azzurro ha parlato anche dello sfogo di Conte dopo Bologna e degli effetti che ha provocato: "Ogni volta che parla Conte sembra che ci sia qualche tema da dibattere in maniera controversa. Conte è molto diretto, ha voluto stimolare i suoi giocatori e riportarli alla realtà di difendere lo Scudetto. Nessuno è mai riuscito al Sud a vincere due scudetti consecutivi. Lui è molto rigoroso verso i calciatori, ma anche con sé stesso. Lo sfogo dopo Bologna è stato utile. E fino all'ultimo si giocherà il campionato".