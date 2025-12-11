Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti ha analizzato il momento dell'Inter ed è tornato sulla sconfitta dei nerazzurri contro il Liverpool. "L'Inter ha cambiato il modo di giocare, non solo allenatore. Con Inzaghi era più conservativa, gestiva diversamente la partita, Chivu pressa più alto e questo può portare anche dei rischi".

"Aveva una voglia di riscatto poi il Liverpool, poi c'è un VAR che ormai arbitra le partite e interviene a ogni minimo tocco. Era stato introdotto per riprendere l'arbitro quando commetteva un errore evidente, oggi entra in tutte le azioni, specialmente in area. E' troppo invadente ed è molto più di quello che doveva essere. Non è correttivo ma decisivo e determinante, sminuisce la figura dell'arbitro".