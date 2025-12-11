Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento dell'Inter. L'ex giocatore individua quale sia il problema maggiore della squadra di Chivu.
Serena: “Inter forte, ma ha un deficit di comprensione dei momenti clou. Stupisce una cosa”
Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento dell'Inter
"La squadra è forte, ma ha un deficit di comprensione dei momenti clou della partita. Stupisce che anche ai senatori, da Lautaro in giù, capiti di farsi trovare impreparati nelle situazioni pericolose, dal calcio piazzato nel finale al contropiede negli ultimi minuti». Qualcosa di simile successe nel 2022/23 quando, sotto la guida di Inzaghi, i nerazzurri arrivarono a 25 partite consecutive senza pareggi in A, superando un primato che resisteva dagli anni '40".
