Di Caro: “Perisic come Eto’o, Eriksen recuperato: capolavoro di Conte”

L'analisi del vicedirettore de La Gazzetta dello Sport: "Inter spietata davanti, solida a centrocampo, compatta dietro"

Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale ha voluto elogiare il lavoro di Antonio Conte: "Ora è davvero un’Inter da scudetto non solo nei pronostici ma anche nel gioco, nel lavoro collettivo, nello stare in campo, nel condurre la partita accelerando e frenando all’occorrenza. Spietata davanti con Lukaku e Lautaro, la coppia migliore del campionato, solida a centrocampo, compatta dietro. L’Inter adesso è molto vicina alla “squadra” che Antonio Conte aveva in testa. C’è voluto del tempo per vederla, ma il progetto sembra arrivato a conclusione grazie al lavoro quotidiano, ossessivo, del tecnico. Conte si porta dietro la fama di carattere difficile, incontentabile, di essere un “rompipalle”. E questo spesso fa passare, superficialmente, in secondo piano le grandi qualità di tecnico che non solo pretende giocatori funzionali al suo calcio, ma sa lavorare e migliorare tutti quelli che ha in rosa, anche i più lontani dal suo credo.