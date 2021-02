Perrone (CdS): “Inter, Conte è veramente solo. E’ l’unico che spinge. Se si volta indietro…”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Roberto Perrone, analizzando la difficile situazione in casa Inter, ha posto l’accento sul cruciale ruolo che sta giocando in queste settimane Antonio Conte, chiamato a trascinare la squadra e a rappresentare la vera certezza nerazzurra:

“Conte è sempre stato un uomo solo al comando, ma ha sempre potuto schierare tutte le sfaccettature della sua personalità. Ora la situazione è diversa, ora, nella fase acuta della stagione dell’Inter-squadra, la percezione di quello che rappresenta l’Inter-società è sfumata (…). L’Inter ha bisogno di certezze nella squadra. E tutto ricade su Conte. Questa volta, se si volge indietro, non vede nessuno che preme sull’acceleratore. Ora l’unico piede su quel pedale è il suo (…). Ora è veramente solo. Per come lo conosciamo, la sfida non lo spaventa. Anzi“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)