Lucescu: “Chivu intelligente, farà un grande campionato. Non è scontato ma lui non ha…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Mircea Lucescu , CT della Romania, ha parlato così di Inter e di Chivu:

"L’Inter ha una rosa ampia con calciatori di altissimo valore e grande esperienza. Non hanno iniziato bene, ma con il tempo possono riprendersi alla grande”.

“Mi piace. Farà un grande campionato. È un ragazzo intelligente. Poi conosce l’ambiente Inter. Sette anni in nerazzurro vogliono dire tanto. Non ha nessuno contro, quando arrivi in un posto non è scontato”.