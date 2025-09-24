Intervenuto ai microfoni di TMW, Mircea Lucescu, CT della Romania, ha parlato così di Inter e di Chivu:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lucescu: “Chivu intelligente, farà un grande campionato. Non è scontato ma lui non ha…”
ultimora
Lucescu: “Chivu intelligente, farà un grande campionato. Non è scontato ma lui non ha…”
"L’Inter ha una rosa ampia con calciatori di altissimo valore e grande esperienza", conferma poi Mircea Lucescu
"L’Inter ha una rosa ampia con calciatori di altissimo valore e grande esperienza. Non hanno iniziato bene, ma con il tempo possono riprendersi alla grande”.
Come vede il suo connazionale Chivu?
“Mi piace. Farà un grande campionato. È un ragazzo intelligente. Poi conosce l’ambiente Inter. Sette anni in nerazzurro vogliono dire tanto. Non ha nessuno contro, quando arrivi in un posto non è scontato”.
L’Italia invece s’è affidata a Gattuso.
“Rino è un esempio. La sua grinta può aiutare molto, in questo momento serve più delle qualità. In due-tre giorni incide più la grinta e l’aspetto caratteriale”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA