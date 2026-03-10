Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Piantanida è tornato sul derby perso dall'Inter e su eventuali ripercussioni dal punto di vista psicologico. "Con un altro risultato non avremmo avuto l'impressione di un campionato ancora aperto. Ora si ribalta un po' la pressione, con il Milan più carico. Come scenario è ancora aperto, ma saranno le prossime partite a dirci di più. Tutto si deciderà nelle prossime tre".
Piantanida: “Ecco quanti punti faranno Inter e Milan nelle prossime 4 gare. Il calendario…”
Quanti punti pensi che faranno Milan e Inter nelle prossime quattro partite?—
"Sette punti l'Inter e dieci il Milan. L'Inter ha un calendario leggermente migliore nel complesso, ma bisogna vedere come uscirà psicologicamente da queste quattro sfide".
(TMW Radio)
