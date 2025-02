"Personalmente non ritengo Motta un allenatore scarso, ma semplicemente non capisco le sue mosse. In più è grave quello che hanno detto i giocatori dopo la partita, perché se qualcuno parla di mancanza di motivazione e poi l’allenatore dice il contrario vuol dire che qualcosa non va. Francamente poi non voglio sentire la menata delle difficoltà del calcio italiano, ma semplicemente affibbiare la responsabilità nelle singole partita. In più non ci sono gestioni da società forti, soprattutto per il ciò che riguarda la Juventus e il Milan".