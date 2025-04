Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la pesante sconfitta dell'Inter nel derby di Coppa Italia. "Il Milan ha dimostrato di essere pronto per questa partita, organizzato dal punto di vista tattico. Ha scelto bene davanti, perché Jovic è stato in palla. Non mi è piaciuto ancora una volta Leao, sembra che ce l'ho con lui ma questo atteggiamento sufficiente non lo gradisco, ma al Milan vanno fatti i complimenti. Se giocava sempre con l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto, ma è un limite questo. Ora affronterà in finale il Bologna che sta bene e non è affatto un cliente semplice. Finale meritata comunque del Milan, l'ho vista più mentalizzata su questa partita, ha lavorato di squadra. L'Inter ormai quando incontra il Milan non riesce a trovare la strada giusta".