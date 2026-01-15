Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato la vittoria dell'Inter e il pareggio del Napoli

Gianni Pampinella Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 18:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha commentato il pareggio del Napoli col Parma e la vittoria dell'Inter col Lecce. "Il Napoli nonostante la grande prova con l’Inter sta mancando nella continuità, in quello si misura la grandezza di una squadra. L’Inter pur facendo fatica negli scontri diretti ha una regolarità incredibile, per me non si può parlare ancora di fuga perché dipende dal Milan oggi. Bisogna avere regolarità, il Napoli sta facendo fatica in questo perché si esalta nelle grandi partite, ma poi fa fatica con squadre che si chiudono come visto ieri. Il Milan anche ha perso una sola partita, ma ha lasciato per strada tantissimi punti con le medio piccole. L’Inter sta facendo la differenza proprio in queste partite. La distanza di sei punti tra Inter e Napoli ci sta tutta”.

"Ho visto il calendario dell’Inter, è vero che è facile ma in questo momento mi sembra che si possa perdere punti con chiunque. Il gol di Pio Esposito potrebbe essere un gol scudetto. L’Inter si deve preoccupare anche dell’Inter, a breve arriva la Champions che porta già tante energie. Penso sia l’unica squadra italiana che può fare un percorso più lungo in Europa. Tengo dentro il Napoli, sei punti non sono tanti perché sono due partite".

"Va tenuto dentro anche il Milan, non vorrei tenere vicino Allegri. La Juve poi ci deve credere, il campionato è lungo e non riesco a classificare questo distacco dell’Inter come una fuga. È uno strappo, se il Milan vince sta a -3 e non si può parlare di fuga. Abbiamo visto ieri anche l’Inter quanta fatica ha fatto per battere il Lecce, bisogna sudare tanto e compresa la Roma le tengo tutte dentro. Tra Roma e Juve però credo che sia la Juve a dover pensare allo scudetto”.

