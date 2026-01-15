"Sbattendo contro il muro di Cuesta, il Napoli ha sostanzialmente vanificato l’eccellente prestazione di San Siro", dice Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 12:16)

Intervenuto sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così il pareggio del Napoli col Parma e la vittoria dell'Inter sul Lecce:

"Ci sono 8 punti, e non i 6 indicati dalla classifica, tra Inter e Napoli dopo venti giornate: sono i 7 mancanti alla squadra di Conte rispetto all’anno scorso che si aggiungono al punto del miglioramento di Chivu (45) su Inzaghi (44). C’è una prima idea di fuga interista che potrebbe essere limitata dal Milan se stasera riuscisse a battere il Como.

Sbattendo contro il muro di Cuesta, il Napoli ha sostanzialmente vanificato l’eccellente prestazione di San Siro e oggi si ritrova nella condizione di dover inseguire a distanza - e accelerare - proprio mentre sta per ricominciare la Champions e il recupero degli infortunati è ancora lontano. I 40 punti del Napoli consentono anche a Juve e Roma di fare pensieri più ambiziosi dal momento che tra il secondo e il quinto posto - c’entra sempre il risultato del Milan - potrebbero esserci al massimo 4 punti. Un anno fa ce n’erano 9, quinta era la Fiorentina a 35.

Ho giocato un po’ con i numeri, rischiando di incartarmi, perché penso al clima nel quale si giocheranno le prossime diciotto giornate: tengo conto naturalmente di ciò che è accaduto nei primi quattro mesi e mezzo. In una situazione come quella che si è venuta a creare tre giorni fa all’AIA, con il presidente squalificato, non sarà semplice gestire designazioni, le tante interpretazioni regolamentari e relative polemiche.

Una cosa però è sicura: il gioco del Conte ha detto, Marotta ha risposto - meglio, non risponde e non replicando sottolinea la sua superiorità sulle cose terrene - che anche ieri è stato praticato per assenza di altre domande, proseguirà dividendo le tifoserie social e alimentando il solito casino. Tutti colpevoli, nessuno escluso.

PS. Ho preso una decisione fondamentale: quando sospetterò di esser stato troppo criptico, poco chiaro insomma, riascolterò per perdonarmi l’audio inviatomi da un collega che stava ascoltando il commento del mio vecchio e bolognesissimo amico Bazzani (letto è una cosa, sentito un’altra): «Scappa dalla posizione di terzo, scivola come quarto di destra, Mazzocchi viene dentro a fare una sorta di terzo centrocampista d’interno e ricostruisce un 4-3-3 con la catena Di Lorenzo-Mazzocchi interno e Politano esterno offensivo». Come fosse antani"