Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha analizzato il momento complicato che sta attraversando la Juve. "Allegri non è mai stato il mio allenatore, ma non credo che faccia le cose tanto per farle. Ha le sue idee, in questo momento però queste idee non incidono e lo dimostra anche il percorso di Mourinho. Con l’Empoli si è inceppato qualcosa, come Empoli e Udinese dovevi fare due vittorie perché con l’Inter ci sta di perdere".