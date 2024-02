VIDEO / Juve, a Times Square spunta il messaggio #AllegriOut

Incredibile ma vero: a Times Square, nel cuore di New York, è comparso l'hashtag #AllegriOut. Precisamente su un maxischermo luminoso che è destinato ai privati: attraverso un'app (TSX) si può infatti caricare un contenuto che viene trasmesso per 15 secondi, al costo di 40 dollari. E così, intorno all'ora di pranzo di martedì, i passanti della Grande mela hanno letto questo messaggio: "Per il ritorno della Juventus non c'è nessun altra opzione che #AllegriOut". Gli autori sono due tifosi bianconeri di nazionalità francese, che si sono firmati con i loro nickname online: DybaliX e AminePJ.