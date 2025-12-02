Miglioramenti dentro e fuori dal campo

Nel frattempo, oltre ai miglioramenti sul campo, Strand si sta integrando sempre di più con il resto dei compagni, grazie anche alla progressiva assimilazione della lingua e delle abitudini italiane. Lo ha ribadito lui stesso qualche settimana fa: "Quando mi è stata data la possibilità di andare all'Inter non ho avuto dubbi, sapevo che sarebbe stata la decisione giusta per me. All'inizio è stata dura, mi mancavano tanto la famiglia e gli amici, ma ora sono felice. Sento che l'Inter crede in me ed è soddisfatta dei miei miglioramenti. Adattarsi al calcio italiano è stato una sfida, è molto diverso da quello al quale ero abituato in Norvegia. Sto crescendo, studio italiano tutti i giorni e sento che sto migliorando tanto anche in questo".