Fisico slanciato e imponente, capello biondo, movenze eleganti: uno come Jonas Dahlberg Strand non passa mai inosservato. Attaccante classe 2008, 17 anni ancora da compiere e quasi 2 metri di altezza, il norvegese è uno dei volti nuovi del settore giovanile dell'Inter.
Inter, si è svegliato Strand: 2 gol in 3 partite. Chi è il gigante che studia da Thuram
Prelevato in estate dal Bodo/Glimt insieme al connazionale Arntzen (centrocampista, 2009), dopo un comprensibile periodo di adattamento sta cominciando a mostrare il suo talento con la formazione U18 nerazzurra. E ora, dopo aver segnato 2 gol nelle ultime 3 partite di campionato, vuole continuare a stupire.
Stile di gioco e idoli—
Destro naturale, centravanti elegante e dalla grande qualità tecnica, per fisico e stile di gioco viene naturale accostarlo al primissimo Ibrahimovic. A tal proposito conviene dare un'occhiata al gol realizzato lo scorso anno con il Bodo/Glimt: controllo, finta di corpo, dribbling secco sul difensore e diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. Con le dovute precauzioni, un'azione che ricorda moltissimo quella dello svedese ai tempi dell'Ajax nella partita contro il Roda.
Una volta approdato in Italia, Strand si è subito allenato con la Primavera, venendo subito convocato per la prima giornata di campionato. Successivamente si è spostato in pianta stabile in U18, così da iniziare gradualmente il suo inserimento a Interello. Con la formazione di Fautario sta cominciando a togliersi le prime soddisfazioni, tanto da ottenere anche la chiamata della Prima Squadra per alcuni allenamenti ad Appiano Gentile. Qui ha potuto osservare da vicino un attaccante che lo sta particolarmente ispirando: parliamo di Marcus Thuram.
Miglioramenti dentro e fuori dal campo—
Nel frattempo, oltre ai miglioramenti sul campo, Strand si sta integrando sempre di più con il resto dei compagni, grazie anche alla progressiva assimilazione della lingua e delle abitudini italiane. Lo ha ribadito lui stesso qualche settimana fa: "Quando mi è stata data la possibilità di andare all'Inter non ho avuto dubbi, sapevo che sarebbe stata la decisione giusta per me. All'inizio è stata dura, mi mancavano tanto la famiglia e gli amici, ma ora sono felice. Sento che l'Inter crede in me ed è soddisfatta dei miei miglioramenti. Adattarsi al calcio italiano è stato una sfida, è molto diverso da quello al quale ero abituato in Norvegia. Sto crescendo, studio italiano tutti i giorni e sento che sto migliorando tanto anche in questo".
L'Inter, che lo ha messo sotto contratto fino al 30 giugno 2028, lo sta osservando con grande attenzione: le ultime prestazioni con l'U18 sono state decisamente incoraggianti. Il prossimo passo, continuando così, sarà l'approdo in Primavera: un traguardo che, alla luce delle sue qualità, sembra essere inevitabile.
