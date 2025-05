«Da sabato i sentimenti dei tifosi interisti sono molto contrastanti. Essere felici per la possibilità concreta di andare in finale di Champions o tremendamente delusi da un campionato quasi perso che sembrava quasi vinto. Essere orgogliosi per le gare con il Bayern Monaco o per i punti persi con Parma, Bologna e Roma? Un bel dilemma». Così Sandro Piccinini, nel suo editoriale per La Repubblica, ha raccontato il momento che sta vivendo l'Inter e i suoi sostenitori con lei.

«I tifosi nerazzurri che ho sentito mi hanno risposto con una sola parola. Dipende. Dalla CL naturalmente. Se si vince la CL si rimuove il fatto che non si vinca il campionato, ma se non si vince la CL aumenterebbero i rimpianti e sarebbe per molti tifosi il secondo scudetto perso da Inzaghi dopo quello contro il Milan di Pioli. Ci sta, i tifosi sono umorali ed emotivi. Quello che non capisco è la critica, troppo feroce nei confronti di Inzaghi e dell'Inter. Perché secondo me la squadra in ogni caso avrà fatto una grande stagione importante perché ha lottato fino all'ultimo su tutti i fronti, questo secondo me è già un risultato. In Italia contano solo i risultati: se vinci sei bravo, se perdi sei un'incapace. Funziona così da noi anche se non è giusto», ha aggiunto il telecronista di Prime Video (Amazon).