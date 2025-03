Ancora non si è capito chi sia più contento o preoccupato tra Inzaghi e Conte. E soprattutto non si è capito quale sia la squadra favorita. La mia sensazione è che il Napoli abbia qualcosa in più nonostante il punto in meno perché l'Inter è sembrata molto stanca, molto logorata in uomini fondamentali. Mkhitaryan non è più quello dell'anno scorso, Calhanoglu dopo l'infortunio non è più tornato ai suoi livelli ed è dovuto uscire, Thuram era al 50%... Ma se Inzaghi preferisce Thuram al 50% a Taremi o Arnautovic, il problema è della rosa. Vuol dire che non ci sono alternative di grande qualità. Si è fatto male anche Dimarco e l'Inter è andata in crisi. Inzaghi addirittura sembrava voler entrare lui a fare il quinto a sinistra. Qualcuno ha cercato di dare una bottarella al tecnico dicendo che non doveva sostituire Bastoni, come se i problemi dell'Inter a Napoli nel secondo tempo fosse dipesi dalla sua uscita. Era un problema soprattutto fisico. Sta bene il Napoli, lo ha dimostrato nel secondo tempo. Avesse fatto gol prima, forse avrebbe vinto. Squadra determinata e vogliosa. Bene anche le seconde linee.