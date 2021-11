Barzaghi: “PIF-Inter, arrivano altre conferme. Trattativa riaccesa, si tratta su…”

Arrivano altre conferme sulla trattativa tra il fondo sovrano saudita (PIF) e Suning per la cessione della maggioranza dell'Inter

"Mi sono arrivate altre conferme. La trattativa sta andando avanti. Giorni fa la trattativa si è riaccesa, con PIF che si è rivolto nuovamente all'Inter e all'Italia. Adesso bisogna fare attenzione a cosa accadrà in Cina: da quello che succederà a Evergrande potrebbe dipendere anche il futuro dell'Inter: una società di consulenza tedesca ha avviato la procedura di fallimento per Evergrande. Il titolo è volato a Hong Kong per il pagamento di due cedole su tre (in ritardo). Si parla di una montagna di debiti, non so come potrà pagarli. La sensazione è che il governo cinese non farà crollare Evergrande, verso cui Suning vanta crediti per 3 miliardi, come se avesse comprato tre Inter. Non credo Suning riuscirà mai a recuperarli. Lo stato cinese starebbe smantellando il gigante cinese attraverso una sorta di implosione controllata".