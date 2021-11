Pedullà: “Il fondo Pif punta la Fiorentina: i dettagli. Con Inter e Milan…”

Intervenuto sul suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato del fondo Pif che starebbe puntando la Fiorentin

"Si è parlato molto dell’interesse per l’Inter, qualcuno è andato oltre sottolineando come si fosse a un passo dall’accordo ma in realtà non è andata così. Dopo qualche contatto, le parti hanno deciso di sorvolare e di non approfondire. Il PIF aveva chiesto informazioni sul Milan, ma anche in questo caso non ci sono stati grandi margini di manovra con Elliott che ha intenzione di procedere per la strada intrapresa", racconta Pedullà che poi parla di Fiorentina: "Ci sarebbe un apprezzamento nei riguardi della Fiorentina, al punto che i diretti interessati vorrebbero esternare la manifestazione di interesse in un prossimo incontro con i vertici viola. Per il momento ci fermiamo qui, e confermiamo gli apprezzamenti, perché poi la palla passerà a Commisso che ha investito tanto per la Fiorentina".