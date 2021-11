Ravezzani: “Dal Pino-Pif? Frase infelice. Inter e Milan da F1 ma non le vuole nessuno se…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così la battuta del presidente di Lega Dal Pino su Inter e Milan e il fondo Pif

"Veramente infelice la frase di Dal Pino sul fondo Pif. Vero che Inter e Milan sono da formula1. Ma se anziché in un autodromo le fai correre su una pista da rally non le guida bene e non le vuole nessuno".