Ag. Pinamonti: “È tra i più sottovalutati ma statistiche chiare, tra i più prolifici”

Si è parlato anche di lui nell'intervista che Enzo Raiola, il suo agente, ha rilasciato a Croquetas, programma di DAZN. Andrea Pinamonti , ex Inter , oggi al Sassuolo, ha segnato in Serie A, in questa stagione, 7 gol in 19 presenze. «Ma è uno di quei calciatori sottovalutati. Se guardiamo le statistiche, tra quelli nati nel 1999, è quello che ha fatto più gol in Serie A», ha sottolineato il procuratore.

«Di lui però non si parla mai. E la cosa bella è che Andrea ha sempre giocato in società che hanno finito il campionato al di sotto del decimo posto e, nonostante ciò, è tra i più prolifici in Serie A», ha aggiunto sottolineando che il calciatore ha giocato al Frosinone e al Genoa prima del Sassuolo. All'Inter invece l'attaccante non è mai riuscito a trovare lo spazio per mettersi in mostra come avrebbe voluto.