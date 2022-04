Pinamonti, doppietta e giornata speciale: “Felice di aver dato il mio contributo”

L'attaccante di proprietà nerazzurra ha segnato due gol nella gara contro il Napoli di Spalletti e sui social ha condiviso la sua felicità con i follower

Giornata speciale per Pinamonti che con una doppietta ha regalato la vittoria all'Empoli contro il Napoli in una giornata in cui c'erano in palio punti salvezza. L'attaccante di proprietà dell'Inter era molto emozionato a fine partita e poi sui social ha espresso la sua felicità per la vittoria con un post: