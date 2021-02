“Penso che qui sia difficile per qualsiasi squadra e perché la Fiorentina è una grande squadra. Noi dobbiamo dare il massimo per arrivare ai tre punti che è il nostro obiettivo e continuare il nostro percorso. Il bello del calcio è che abbiamo giocato tre giorni fa, perso contro la Juve, e oggi abbiamo già l’occasione per riscattarci”. Con queste parole Andrea Pinamonti ha commentato la partita tra Fiorentina e Inter, in programma stasera.

(Inter TV)