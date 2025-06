Stagione comunque da incorniciare per l'attaccante classe 2005, nonostante la sconfitta nella finale playoff

Alla fine non ce l'ha fatta a trascinare lo Spezia in Serie A. Eppure, nonostante la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, la stagione di Pio Esposito non può assolutamente essere considerata negativa: l'attaccante classe 2005 è stato uno dei protagonisti assoluti del campionato cadetto, con ben 19 gol complessivi e un ruolo di primissimo piano.