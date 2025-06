Allo Spezia non basta il gol numero 19 in stagione di Pio Esposito: la Cremonese vince 3-2 ed è promossa in Serie A

La Cremonese batte 3-2 lo Spezia al Picco nel ritorno della finale Playoff di Serie B e, in virtù lo 0-0 dell'andata, ritorna in Serie A dopo due anni.

Il gol numero 19 in stagione di Pio Esposito - una grande azione del classe 2005 di proprietà dell'Inter, che stoppa e protegge palla, si gira e batte il portiere avversario - riapre i giochi all'84' per lo Spezia che ci crede e segna anche il 2-3 con Vignali un minuto dopo. L'assalto finale - in caso di 3-3 sarebbe passato lo Spezia - però è vano anche perché lo stesso Vignali viene espulso al 94' e la Cremonese tiene il 3-2 e stacca il pass per la Serie A.