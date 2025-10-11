FC Inter 1908
Pio Esposito: “Gol molto emozionante. La gente parla tanto, c’è chi esalta e chi scredita: io dico…”

Alla Rai, Pio Esposito ha parlato così dopo il primo gol in Nazionale realizzato nella sfida contro l'Estonia vinta 3-1
Alla Rai, Pio Esposito ha parlato così dopo il primo gol in Nazionale realizzato nella sfida contro l'Estonia vinta 3-1:

"Sicuramente è stata molto emozionante, sono molto contento e molto emozionante, è un gol importante con la maglia più importante per ogni italiano, la indossi da bambino quando tiri i primi calci al pallone.

Peso o leggerezza? La gente parla tanto di me in questo periodo, c’è chi mi esalta e chi mi scredita, cerco di tenere il mio equilibrio che è stata sempre la mia forza e non guardo niente. Noi facciamo la nostra strada e facciamo il nostro meglio, così si può raggiungere la qualificazione. Dedica? Alla mia famiglia che c’è sempre stata e mi ha sempre aiutato fin da bambino. Ora mi godo la serata coi compagni e poi ci penseremo ai messaggi”.

