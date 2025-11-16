FC Inter 1908
Inter, il gol di Sucic contro la Fiorentina è il GOTM del mese di ottobre

La perla del centrocampista croato contro la Fiorentina scelta come miglior rete di ottobre dai tifosi nerazzurri
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Minuto 71 di Inter-Fiorentina: i nerazzurri stanno vincendo per 1-0, ma la partita è tutt'altro che chiusa. In questa situazione Petar Sucic decide di risolvere definitivamente il match, con una giocata straordinaria. Il croato riceve palla da Lautaro al limite dell'area, resiste al contrasto di Mandragora, salta nettamente Comuzzo accarezzando il pallone con la suola e scarica un gran destro sul primo palo: San Siro esplode in un boato di stupore. Si tratta di una rete meravigliosa, la prima di Petar con la maglia dell'Inter.

Un gol bellissimo, che ha lasciato tutti i tifosi nerazzurri a bocca aperta e che adesso è stato scelto proprio da loro come rete più bella del mese di ottobre: Petar Sucic vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro la Fiorentina!

