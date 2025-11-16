Inter, il gol di Sucic contro la Fiorentina è il GOTM del mese di ottobre

Minuto 71 di Inter-Fiorentina: i nerazzurri stanno vincendo per 1-0, ma la partita è tutt'altro che chiusa. In questa situazione Petar Sucic decide di risolvere definitivamente il match, con una giocata straordinaria. Il croato riceve palla da Lautaro al limite dell'area, resiste al contrasto di Mandragora, salta nettamente Comuzzo accarezzando il pallone con la suola e scarica un gran destro sul primo palo: San Siro esplode in un boato di stupore. Si tratta di una rete meravigliosa, la prima di Petar con la maglia dell'Inter.