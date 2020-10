Pioli: “Ibrahimovic un campione, ogni parola è superflua. Scudetto? Credo a…”

Le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan nel derby: “Noi abbiamo sempre giocato con un attaccante a sinistra. Sono contento della prestazione di Leao. Ibra è un campione, ogni parola è superflua. Ci sta dando molto. E’ un Milan che deve pensare alla prossima partita. Dopo 4 partite non si possono fare certi ragionamenti. Si è alzato il livello delle prime sette squadre, la lotta per la Champions sarà molto competitiva. Se credo nello scudetto? Credo a giocare bene le partite, noi possiamo provare a vincere una partita alla volta e non possiamo metterci né limiti né obiettivi. Lavorare e crescere. Abbiamo tre settimane difficili e dispendiose. Dobbiamo cercare di onorare l’Europa. Questa vittoria può aiutare tanto all’autostima del gruppo. Alla fine del primo tempo si poteva pensare alla rimonta dello scorso anno. Sicuramente è una crescita dal punto di vista mentale dei ragazzi”.

(inter TV)