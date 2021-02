Milan-Inter, dalla fede nerazzurra a 9 vittorie e l’omaggio dei tifosi: gara speciale per Pioli

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, sfida il suo passato nel derby di Milano contro l'Inter in programma domenica

Una partita speciale. Il derby di Milano tra Milan e Inter , in programma domenica alle 15 a San Siro, rappresenta un appuntamento importante per l'allenatore dei rossoneri Stefano Pioli. Il tecnico di Parma, infatti, ha guidato il club nerazzurro nei giorni in cui sostituì De Boer raccontò: "La mia famiglia è tutta interista e, anche se la mia professione mi ha portato altro, la fede era quella".

L'attuale tecnico del Milan superò la concorrenza di Zola e Marcelino e la sua avventura in nerazzurro iniziò con il pari per 2-2 nel derby con il gol di Perisic al 92', prima di nove vittorie di fila tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Il progetto era destinato a durare, ma andò in mille pezzo a metà marzo, fino all'esonero a maggio. "La Curva Nord, però, non ha dimenticato Pio e quando è tornato a San Siro da allenatore della Fiorentina, lo ha omaggiato con uno striscione e cori. Da tifosi a tifoso, con tanto affetto" scrive il Corriere dello Sport.