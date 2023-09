Pirola: “Io Capitano Under 21? Grande riconoscimento e responsabilità”

Lorenzo Pirola, ex difensore dell'Inter oggi alla Salernitana, ha parlato ai microfoni dei canali della Figc della fascia di capitano della Nazionale Under 21: "La fascia è un grande riconoscimento ma anche e soprattutto una responsabilità. Una responsabilità in campo e fuori. Tocca a me, che in questo gruppo sono uno dei più anziani, far capire agli altri che l'Under 21 è un'altra cosa. Tutti i ragazzi che sono saliti hanno giocato un Mondiale Under 20 o giocato e vinto un Europeo Under 19, ma la Nazionale Under 21 è un ulteriore step di crescita, dove le cose si fanno più difficili e ogni avversario diventa più competitivo".