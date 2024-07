Un affare da tre milioni di euro per la Salernitana. Pirola prova così la prima esperienza all'estero con l'Olympiacos

Lorenzo Pirola era uno dei nomi accostati all'Inter, nelle scorse settimane, per rinforzare la difesa.

L'ex centrale, prodotto del settore giovanile interista, giocherà in Grecia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la Salernitana ha trovato un accordo con l'Olympiacos. Un'operazione a titolo definitivo per circa 3 mln di euro.