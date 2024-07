Sarà poi la volta della trasferta di Pisa, contro la formazione toscana di Serie B: all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani si scenderà in campo venerdì 2 agosto alle 19:30.

La prevendita e la vendita libera dei biglietti inizieranno alle ore 15.30 di martedì 23 luglio 2024 in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on line.

Sul Web sarà possibile riscattare la prelazione solo per la tariffa Intero, per gli UNDER 14 sarà necessario recarsi presso un punto vendita.