Dopo i dolorosi KO contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter torna in campo oggi e sarà ospite del Pisa di Alberto Gilardino con l'obbligo di tornare alla vittoria. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.
ultimora
Pisa-Inter, le formazioni UFFICIALI: Thuram con Lautaro, nuova chance per Luis Henrique
Cristian Chivu si affida alle certezze Lautaro e Thuram in avanti, con Bonny out per influenza: a centrocampo c'è Sucic con Barella e Calhanoglu, a destra nuova chance per Luis Henrique. A sinistra Dimarco.
In porta tocca ancora a Sommer, davanti a lui ci sono Akanji, Acerbi e Bastoni. Fischio d'inizio alle ore 15.
Le formazioni ufficiali:
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Guida Assistenti: Bercigli-Cavallina Quarto ufficiale: Perenzoni VAR: Paterna Assistente VAR: La Penna
© RIPRODUZIONE RISERVATA