Fisico ben strutturato (1 metro e 90 di altezza), mancino educato, Maye nasce come esterno alto, per poi abbassarsi con il tempo nel ruolo di terzino e affermarsi definitivamente in quello di centrale. Prodotto del settore giovanile del Paris FC, arriva all'Inter nell'estate del 2022, compiendo tutta la trafila dall'U17 all'U23, con la ciliegina dello scudetto Primavera conquistato pochi mesi fa. Promosso fin da subito con la nuova formazione allenata da Stefano Vecchi, a inizio stagione si è tolto la soddisfazione di alzare la Supercoppa Primavera con tanto di fascia di capitano al braccio.

Il progetto dell'Inter

Giocatore che si sta specializzando come braccetto mancino, Maye è un difensore "alla Bastoni", solido in marcatura e abile ad accompagnare la manovra in fase offensiva. Nonostante la presenza nel suo ruolo del greco Alexiou, un anno più grande, si sta ritagliando uno spazio importante con l'Inter U23, con cui ha già collezionato 8 presenze, dimostrando affidabilità e maturità. La dirigenza nerazzurra crede molto nelle qualità del francese: il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 ne è la prova, così come i tanti allenamenti con la Prima Squadra. La convocazione per Pisa è il giusto premio per un giocatore in grande crescita, che non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora.