Tramite il proprio profilo X, Maurizio Pistocchi , giornalista, ha parlato così del futuro societario della Juventus , non escludendo altri clamorosi ribaltoni dopo l'esonero di Thiago Motta: "Chi pensa che le epurazioni alla Juve siano già finite si sbaglia: dopo Thiago Motta, il prossimo che rischia è Giuntoli, al quale Elkann non perdona i 20 mln€ con i quali dovrà risarcire Thiago Motta e il suo staff.

Ma la mossa più clamorosa potrebbe riguardare i vertici societari: l’assoluzione di Platini apre ad un clamoroso ritorno alla Juve, nel ruolo di presidente alla Boniperti. E con Platini Elkann vorrebbe Conte in panchina e Chiellini in cabina di regia. Platini, Conte e Chiellini per un lifting alla Vecchia Signora".