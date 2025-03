"Credo che Igor andrà sul 3-5-2 o 3-4-2-1. L'input sarà soprattutto la sua idea di gioco, di un calcio aggressivo, dinamico e verticale, in una Juve che si è inceppata molto a livello tattico ultimamente. Andrà su idee chiare. Sono curioso di vedere se Koopmeiners sarà protagonista nelle due mezzepunte dietro alla punta o se in mezzo al campo. Questa Juve poi ha bisogno di abbracci. E' stata persa questa Juve perché Motta ha fatto errori a livello empatico. E Igor questo lo sa. Lui è tosto ma è un gigante buono. Motta non è stato salutato dal gruppo? Dobbiamo anche capire però perchè solo due lo hanno salutato. E' troppo il rumore che fa questo silenzio".