Anche se in alcune occasioni sono stato critico nei suoi confronti, senza capire che nella vita molti errori si fanno per troppo affetto e generosità, lui o l’Inter non hanno mai fatto pressioni su di me o sulla mia azienda per condizionare il mio lavoro, come invece hanno fatto altri. Alla fine, vincendo tutto, ha onorato la memoria di suo padre Angelo. Lunga vita Presidente".