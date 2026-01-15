Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha commentato le gare disputate da Inter e Napoli nel recupero

Gianni Pampinella Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 13:46)

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha commentato il pareggio del Napoli col Parma e la vittoria dell'Inter contro il Lecce. "Il Napoli arriva da tre pareggi consecutivi, ha alternato buone prestazioni a prestazioni ottime, come quella di San Siro contro l’Inter, e altre meno brillanti. Inoltre non è stato neanche fortunato. Ieri ho scritto su X che le prestazioni di Inter e Napoli sono molto simili: 19 tiri l’Inter, 15 il Napoli; 7 tiri nello specchio per l’Inter, 4 per il Napoli; possesso palla 70% Inter, 67% Napoli. La differenza è stata fatta nei dettagli, nei centimetri, compreso il gol annullato al Napoli per il fuorigioco di Mazzocchi".

"Il Napoli ha un’idea di gioco più forte. L’Inter in questo momento improvvisa di più: ha tanta qualità, ma dal punto di vista dell’organizzazione di gioco fa errori tecnici. Ho visto Barella sbagliare diversi passaggi semplici, Zielinski nel ruolo di Calhanoglu non mi convince, perché è una mezzala, lo sappiamo bene anche per quello che ha fatto a Napoli. Il Napoli, invece, ha fatto una buona partita. Ha trovato un portiere molto forte che ha negato due occasioni importanti. È vero che non è stato brillantissimo dal punto di vista della corsa, ma qui si apre un altro discorso".

"Campionato aperto? Assolutamente. Siamo alla ventesima giornata, mancano 18 partite, una marea di punti. Sei punti possono sembrare tanti, ma io ho visto squadre perdere campionati con sette punti di vantaggio. Anche l’Inter lo scorso anno ha rischiato, e c’era di mezzo la Champions. La Champions è un fattore anche per il Napoli".

