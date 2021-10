Pistocchi: “Proteste tifosi Inter per caro-biglietti: spirale costi prima o poi…”

I tifosi dell'Inter protestano per il costo dei biglietti per la sfida di domenica con la Juve: ecco il commento di Pistocchi

La Curva Nord dell'Inter ha protestato per il costo dei biglietti per la sfida con la Juve di domenica. Anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha detto la sua su Twitter sulla protesta: "Anche i tifosi dell’Inter-dopo quelli di Milan e Juve-protestano per il caro-biglietti: prezzi quadruplicati per la Juve