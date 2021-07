Pistocchi: “Spalletti? La sua Inter mancava di equilibrio nelle marcature preventive”

Le parole del giornalista: "Spalletti è un allenatore particolare. Alla Roma e all'Inter, non ha fatto bene in fase difensiva"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli: "Luciano Spalletti è bravo a coinvolgere mediaticamente il pubblico, ha avuto grossi problemi solo a Roma dove ci sono stati attriti con Francesco Totti che, lo sappiamo, per i romani e i romanisti secondo solo al Papa. Spalletti è un allenatore particolare. Alla Roma e all'Inter, non ha fatto bene in fase difensiva. La sua Roma ad esempio, prendeva più gol di tutti in ripartenza. L'Inter, invece, mancava di equilibrio, specie nelle marcature preventive. Personalmente, non ho ancora capito se tutto ciò sia stato dovuto a carenze di giocatori avuti in passato da Spalletti o a squilibri derivanti da un assetto, il suo, molto offensivo".