Maurizio Pistocchi, giornalista, tramite il proprio profilo X, ha commentato così le vittoria di Inter e Juventus nell'ultimo turno del Mondiale per Club: "Wydad travolto, Urawa messo alle corde: titoli che non spiegano e non giustificano. Si giocano partite contro avversari, sulla carta più deboli, che trovano nella vetrina del mondiale grandi motivazioni: Chivu molto criticato (soprattutto dagli interisti) in cerca di qualche alternativa - 3:4:2:1 - ma il suo lavoro è solo agli inizi, e l’Inter dopo il 5:0 con il Psg sembra aver perso autostima.